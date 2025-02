TARQUINIA - All’istituto Vincenzo Cardarelli concessi i terreni per altri quindici anni. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Laura Piroli: «Il nostro istituto Vincenzo Cardarelli oggi festeggia il rinnovo della concessione dei terreni del Comune di Tarquinia per altri quindici anni. Siamo davvero lieti che l’amministrazione comunale abbia a cuore il futuro dei nostri studenti. Questo rinnovo non renderà vani tutti gli sforzi finora messi in campo da docenti, famiglie, enti privati». «Il mio primo pensiero - ha commentato la dirigente - è andato al professor Odoardo Basili, ricorderete l'appello accordato che scrisse affinché ci potesse essere un ripensamento, da parte della precedente amministrazione. Poi ovviamente ho condiviso la notizia con tutto il personale docente e Ata, perché per noi tutti questo atto ha una profonda importanza. I professori hanno informato gli studenti del corso. Insomma, gioia e soddisfazione per tutti e sono sicura anche per chi ha compreso e firmato».

«La scuola ringrazia il sindaco Francesco Sposetti e tutta l'amministrazione del Comune di Tarquinia - conclude la dirigente scolastica Laura Piroli - per aver dato la possibilità di continuare a sperimentare, lavorare con la terra, crescere accanto agli allievi dell’indirizzo agrario che hanno bisogno di pratica per avere una formazione completa. Un mio personale ringraziamento va all'assessore Andrea Andreani perché ha seguito la vicenda dall'inizio. Grazie Andrea perché ce lo eravamo promesso, grazie a mia sorella Roberta Piroli perché ha sofferto con me e oggi con me ha condiviso questa gioia, ma soprattutto perché ha sempre mantenuta alta l'attenzione su questo tema, insieme ad Andrea e all'amico Piero Rosati. Grazie anche alle piante che si continueranno a coltivare in questi meravigliosi terreni».

