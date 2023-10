TARQUINIA - Il maltempo si è abbattuto anche sul litorale di Tarquinia, con pioggia e forte vento che hanno segnato la giornata.

I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti a Sant’Agostino per la rimozione di rami e alberi caduti. Lunedì, invece, su chiamata della Polizia locale, i volontari Aeopc sono intervenuti in supporto ai Vigili del fuoco lungo la strada in località San Giorgio per rimuovere un grosso albero caduto che ostruiva il passaggio dell’ambulanza presso una famiglia in attesa dei soccorsi. Sul posto, anche i Carabinieri, rimasti fino al termine delle operazioni di sgombero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA