TARQUINIA - Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile e pedonale di via Vecchia della Stazione a Tarquinia. L'intervento, finanziato con fondi comunali per un importo di oltre € 200.000, rientra nell'ambito del più ampio progetto di riqualificazione urbana. "L'avvio di questo cantiere rappresenta un passo avanti significativo per la nostra città - ha dichiarato il sindaco Giulivi - La pista ciclopedonale di via Vecchia della Stazione non solo migliorerà la mobilità e la sicurezza, ma contribuirà anche alla riqualificazione urbana di quella zona, creando un ambiente più piacevole e vivibile per tutti. Si tratta di un'arteria strategica che collegherà il centro storico di Tarquinia con la stazione ferroviaria, creando un percorso sicuro e funzionale per ciclisti e pedoni», dice il sindaco. Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale per la realizzazione di una più ampia rete viaria urbana e si andrà a ricongiungere con la ciclabile del Lido, oggetto di un imminente lavoro di ammodernamento, per favorire la mobilità sostenibile e decongestionare il traffico veicolare. La ciclopedonale, realizzata in asfalto con una larghezza di 2 metri e separata dalla carreggiata veicolare per garantire la sicurezza degli utenti, prevede anche un nuovo impianto di illuminazione per una migliore visibilità durante le ore notturne, interventi di arredo urbano e la completa riqualificazione del luogo.

