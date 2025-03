CERVETERI – Stavolta i lavori avviati in prossimità dello svincolo sono indigesti. Fino a venerdì 14 marzo (dalle 7 alle 18) sarà impossibile prendere l’uscita di Cerveteri-Ladispoli sulla A12 ma ciò che più fa infuriare i cittadini è l’assenza di un cantiere sulla via Settevene Palo, a ridosso dell’ingresso sulla Roma-Civitavecchia, dove gli incidenti sono quasi all’ordine del giorno. «Il modello delle rotatorie a Cerveteri – critica Enzo Musardo, presidente del comitato di zona Cerenova-Campo di Mare - è solo quello delle rotondine sul mare diffuso in varie parti mentre dove servirebbe per esigenze di viabilità, come sulla Settevene Palo, non se ne fa nulla. Bisogna considerare un altro incrocio a rischio, quello tra via Fontana morella e la via Aurelia a Cerenova, specie con l’apertura di un supermercato e della sesta farmacia comunale di cui nessuno sentiva la mancanza, visto che intorno non ci abita nessuno. Sempre e solo scelte folli, senza considerare la situazione reale ed i bisogni dei cittadini». Polemiche ancora per quanto riguarda la statale. «In quel punto c’è spazio per tutto e tutti – sostiene Musardo - ci si mette intorno ad un tavolo e si discutono le soluzioni da adottare. Non mi convince la motivazione del sindaco riguardo al mancato rondò per via della presenza della caserma militare». Tornando alla Settevene anche l’opposizione politica si era fatta sentire sull’argomento. La sindaca ha spiegato che il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto un milione di euro per la realizzazione della rotatoria.

