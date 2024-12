VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA – Tanta gente oggi pomeriggio dentro e fuori la chiesa di San Giovanni Battista, a Villa San Giovanni in Tuscia, per l’ultimo saluto al poliziotto Arsiero Fabbri, stroncato da un malore a soli 42 anni. La tragedia è avvenuta venerdì 11 ottobre mentre Arsiero si trovava al bar con gli amici nel suo paese di origine.

Fabbri era in servizio al Commissariato di Civitavecchia. I colleghi hanno organizzato un picchetto fuori dalla chiesa, con tanta gente che ha voluto partecipare al grande dolore della famiglia colpita da un’ennesima tragedia: anche la sorella del poliziotto, Lucia, è infatti deceduta, lo scorso aprile, dopo aver accusato un malore improvviso.

Arsiero Fabbri lascia una moglie e una figlia piccola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA