CIVITAVECCHIA – Rapina in pieno centro questa mattina, proprio all’orario di apertura delle scuole.

Nessuno si è accorto di nulla, tranne la vittima ovviamente, il titolare della tabaccheria di via XVI Settembre, al quale avrebbero portato via l’incasso di quattro giorni di lavoro.

Pochi dettagli legati all’accaduto, emersi da indiscrezioni trapelate dai commercianti e dai residenti della zona, allarmati per un insolito avvenimento.

Secondo quanto si è appreso, il titolare della tabaccheria avrebbe prelevato l’incasso dalla cassaforte, oltre 90mila euro e dopo aver sistemato i soldi in uno zaino si sarebbe diretto verso la sua auto con l’intento di dirigersi in banca a versarli. Proprio in quel momento, mentre stava per salire in macchina, la vittima sarebbe stata sorpresa alle spalle da alcuni uomini armati, che dopo averlo colpito violentemente si sono allontanati con il bottino, facendo perdere le loro tracce.

Una volta realizzato quanto accaduto, il malcapitato si è portato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per farsi medicare e subito dopo ha presentato formale denuncia alla Polizia di frontiera.

Gli agenti del dottor Alessandro Zanzi si sono messi subito al lavoro nel tentativo di fare luce su quanto accaduto intorno alle 8,30 di ieri in via XVI Settembre.

Un’indagine che tuttavia si preannuncia difficile, anche per via della mancanza di telecamere di videosorveglianza nella zona, in grado di dare un aiuto valido agli investigatori. Per il momento gli unici dati da cui partire sono quelli forniti dal titolare della tabaccheria che ha subito la rapina. Dell’accaduto è stata data immediata comunicazione all’Autorità giudiziaria.