CERVETERI – Altre notti di passione e di disagi per gli automobilisti che non potranno usare lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli sulla A12. Ennesima decisione sulla Roma-Civitavecchia per consentire i lavori di manutenzione dei cavalcavia su via Settevene Palo. Dopo ieri sera, l’imbocco autostradale sarà inaccessibile per i cittadini anche questa sera e domani dalle 20 alle 8 in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia o dalla statale Aurelia. Era accaduto la scorsa settimana per diversi giorni consecutivi e poi anche dal 22 al 26 gennaio sempre nello stesso arco orario per i nuovi interventi di miglioramento della strada. Le uniche alterative possibili sono quelle di utilizzare la statale Aurelia all’altezza di Torrimpietra, comune di Fiumicino, per chi deve proseguire il viaggio verso la Capitale, e di immettersi nello svincolo di Santa Severa-Santa Marinella per coloro i quali sono diretti a nord, quindi a Civitavecchia.

Proseguono senza sosta dunque i lavori per la manutenzione dei cavalcavia ma anche per i sottoponti, la riqualificazione dell’asfalto e il potenziamento dell’illuminazione in alcuni dei punti più critici della Roma-Civitavecchia. Sono queste le motivazioni per le chiusure continue registrate nei mesi di gennaio e febbraio. Non è stato specificato ancora se ci saranno altri aggiustamenti anche in futuro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA