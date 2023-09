CERVETERI - Una passerella di musicisti, tutti lì per rendergli onore e soprattutto ricordarlo come sarebbe sicuramente piaciuto a lui: a suon di blues ... di musica. In tanti lunedì scorso sono saliti sul palco allestito sul lungomare dei Navigatori Etruschi per ricordare Fabrizio Frosi, per tutti “Bricchio”, morto a settembre del 2021. Bluesman, un barman amico, il “papà” del Blues Open di Cerveteri, per anni ritrovo di giovani e soprattutto di musicisti. Una vera e propria famiglia cresciuta negli anni. E proprio come una famiglia tutti si sono riuniti lunedì proprio lì dove con la musica lo avevano salutato per l’ultima volta dopo la sua scomparsa: sul lungomare. «Ciao Bricchio ... sempre nei nostri cuori».

©RIPRODUZIONE RISERVATA