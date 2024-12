CIVITAVECCHIA – Grande successo per la Festa del Donatore nell'Aula Consiliare Pucci, un evento promosso dall'AVIS e patrocinato dal Comune di Civitavecchia.

Quella di ieri è stata una giornata di grande partecipazione, che ha riunito circa 1.300 Soci Donatori, uomini e donne che, attraverso il loro impegno e gesto di generosità, contribuiscono quotidianamente al benessere della comunità.

Come ricorda il sindaco Marco Piendibene in un post sui social la manifestazione è iniziata con un raduno in piazza Vittorio Emanuele, dove si sono incontrate le autorità civili e militari, associazioni locali e cittadini. La Celebrazione Eucaristica, officiata dal vescovo Monsignor Gianrico Ruzza, ha rappresentato un momento di riflessione profonda e commemorazione, sottolineando il valore umano e spirituale del gesto del dono del sangue.

Successivamente, un corteo, accompagnato dalle note della banda musicale cittadina, ha attraversato le vie del centro storico. Il corteo ha fatto tappa in Piazza degli Eroi per la tradizionale deposizione della corona al Monumento ai Caduti, simbolo della memoria collettiva della città, unendo il ricordo dei sacrifici passati all'altruismo attuale dei donatori.

L'Avis, con il suo ruolo fondamentale sul territorio, continua a garantire la sicurezza e il funzionamento del sistema sanitario locale. La raccolta del sangue, attività di primaria importanza, consente infatti agli ospedali di svolgere interventi e garantire terapie salvavita non solo a Civitavecchia, ma in tutta la nazione. Il lavoro di sensibilizzazione dell’AVIS, con campagne costanti e mirate, rappresenta un pilastro per la comunità, diffondendo il valore del dono e l’importanza della solidarietà.

La cerimonia si è conclusa nell'Aula Consiliare Pucci, gremita di partecipanti e con numerose persone rimaste all'esterno. Qui sono stati consegnati i riconoscimenti agli "eroi silenziosi" della città, i donatori, che ogni giorno con il loro gesto disinteressato contribuiscono al benessere collettivo. L'entusiasmo e l’affetto dimostrato dai presenti sono testimonianza di una città che ha a cuore la salute e la solidarietà.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dal sindaco Piendibene a tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita dell’evento, sottolineando come Civitavecchia, ancora una volta, si sia dimostrata una comunità unita e solidale, capace di fare la differenza attraverso gesti concreti e di alto valore morale.

Alla manifestazione hanno partecipato anche diverse associazioni consorelle AVIS provenienti da tutto il Lazio, un segno tangibile della rete di solidarietà e collaborazione che unisce le realtà associative del territorio, accomunate dalla stessa missione: promuovere la donazione del sangue e garantire un futuro più sicuro e sano per tutti.

