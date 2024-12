LADISPOLI - Location nuova, colonna sonora e luci "nuove". Il tema sempre lui. Quello centrale delle festività natalizie: il Presepe Vivente. Anche quest'anno nella città balneare la magia della Natività è tornata ad attirare numerosi visitatori. In circa 8mila solo nella giornata del 26 dicembre hanno affollato il bosco di Palo, in un'area diversa dalla solita. «Si tratta ormai di un appuntamento fisso da quasi 30 anni», ha detto il sindaco Alessandro Grando che ha voluto ringraziare i volontari della Proloco che hanno lavorato all'iniziativa. «Abbiamo cambiato tanto, è stato uno sforzo straordinario. È stato veramente incredibile», ha commentato il presidente della Proloco Claudio Nardocci che ha ricordato come ben 800 anni fa, nasceva il Presepe Vivente a opera di San Francesco.

