TOLFA - Carro bellissimo e il profumo dei ricordi hanno decretato il successo del carro allegorico del gruppo "Panico Paura". Quest'anno il gruppo composto dalla associazione La Filastocca e dal Moto Rugged di Tolfa, hanno portato per le strade di Tolfa i cartoni animato degli anni 80/90 che hanno segnato l'infanzia di un’intera generazione. Una scelta decisamente nostalgica e un po' vintage quella dei "Panico Paura" che ha fatto fare a tutti gli spettatori un tuffo nei ricordi. Hanno strapoato applausi i personaggi degli anime che sono diventati veri e propri cult e ognuno è tornato coi ricordi a quando erano piccoli. I personaggi interpretati dai "Panico Paura" hanno anche incuriosito le nuove generazioni. Lupin con Goemon, Zenigata, Jigen e la bella Margot ha saputo ispirare la realizzazione del carro 2025, :Il suo ricordo è rimasto indelebile nel nostro immaginario. - spiega Marika Compagnia (presidente associazione La Filastrocca, Marika Compagnucco - il ladro gentiluomo, divertente e ironico, leggero e provocante ha rispecchiato le fondamenta del gruppo. Accompagnato da tantissimi cartoni come: Anna dai capelli rossi, divenuta mito per il suo ottimismo e la grandissima immaginazione.

E poi i Puffi ormai icone dell'animazione mondiale, devono il loro successo anche alle sigle cantate da Cristina D'Avena, personaggio che non poteva mancare sul nostro carro; Lady Oscar la coraggiosa battagliera diventata un'icona del femminismo, Sampei è un ragazzino di tredici anni che vuole diventare un perfetto pescatore; l’ape Maia una piccola ape dai capelli ricci e biondi, che inizia a scoprire il mondo insieme al suo amico Willi; Occhi di gatto, le tre sorelle Kelly, Sheila e Tati, proprietarie di un ristorante di giorno e la notte armate di congegni e di tute acrobatiche, svolgono abilmente la professione delle ladre. A dare loro la caccia ci ha pensato il detective Matthew, non è mancato poi il buffo e piagnucolone cagnolino Spank

Soddisfattissimi i membri del gruppo che sono orgogliosi per la riuscita e l'apprezzamento del loro carro da parte dei tanti spettatori. "Come ogni anno è stato un lavoro lungo, ma ha dato i suoi frutti - spiegano i Panico Paura - amicizia, aggregazione, ruoli e risate sono la base solida di una squadra fantastica. Grazie di cuore a tutti".

