S. MARINELLA – Lo splendido scenario del castello di Santa Severa, ha fatto da cornice alla visita degli studenti del Liceo Galileo Galilei e del Liceo Jean Mace di Rennes al maniero medioevale. Il gruppo francese, è giunto nei giorni scorsi per il programma di partenariato organizzato dai due istituti, accolti nelle proprie abitazioni dalle famiglie italiane corrispondenti. L’iniziativa, rientra nei progetti di scambio culturale che coinvolgono oltre 500 scuole italiane.

Dopo aver visitato la capitale e i Comuni limitrofi, i 43 ragazzi, sono stati ospiti giovedì pomeriggio di Santa Marinella, dove hanno potuto far visita al castello, al Museo del Mare e della Navigazione Antica e al Museo della Rocca, guidati dal delegato alle politiche giovanili Jacopo Ceccarelli. Ad accoglierli al castello, l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, la consigliera con delega al patrimonio archeologico Paola Fratarcangeli e la delegata alla pubblica istruzione Ileana Giacomelli.

“Fare rete e superare i confini è indispensabile per i nostri giovani in un mondo che si evolve in continuazione e a ritmi molto più veloci di quelli di un tempo - ha detto l’assessore Vinaccia, dopo aver portato i saluti del sindaco Pietro Tidei, che non è potuto intervenire per precedenti impegni istituzionali - per fortuna oggi anche la scuola mette a disposizione strumenti di incontro e di confronto tra realtà geografiche diverse tra loro e il nostro Comune è lieto di accogliere gli studenti e di avvicinarli alle risorse storiche, artistiche e culturali di cui Santa Marinella e Santa Severa sono ricche”. “Sono sicura - ha detto la Fratarcangeli - che i ragazzi e le ragazze potranno fare tesoro di questa esperienza che contribuisce alla loro crescita come studenti e come cittadini del mondo. Accoglierli nel castello di Santa Severa, che è un bene storico di elevata importanza per il territorio, è un modo per far conoscere la nostra città all’estero e alle nuove generazioni”.

