TARQUINIA - La sezione A.N.P.S. di Tarquinia con il suo presidente Maurizio Paliani ha organizzato in collaborazione con la direzione didattica dell’Istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia e il fondamentale supporto del Compartimento della Polizia Stradale del Lazio e Umbria, un incontro tra gli studenti e la Stradale, giunta con il Pullman Azzurro. Il mezzo all’interno è dotato di Sala Multimediale e Simulatore di guida. Tantissimi gli studenti che hanno preso parte all’incontro ed hanno potuto visionare dal monitor posto all’esterno del mezzo le diverse situazioni quali le violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada e le distrazioni che conseguentemente ne causano gli incidenti stradali.

Tanti gli studenti che hanno usato il simulatore di guida e tanti altri contemporaneamente hanno potuto calpestare il tappetino mentre usavano gli occhiali che simulano lo stato di ebrezza alcoolica. Paliani ringrazia gli operatori della Polizia Stradale che professionalmente hanno illustrato gli argomenti ed in modo particolare la dirigente Laura Piroli ed il suo staff, per la disponibilità sempre più consolidata negli anni, e per aver contribuito ogni volta alla riuscita degli eventi proposti.

