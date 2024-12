LADISPOLI – È la settimana tanto attesa della Sagra del Carciofo, pronta a soffiare le sue 71 candeline, e da venerdì a domenica la città sarà blindata. Cambiamenti alla viabilità, maxi controlli delle forze dell’ordine e poi l’ordinanza comunale che regola la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche durante la tre giorni di festa. Il provvedimento – firmato dal sindaco, Alessandro Grando - riguardi i chioschi che si trovano in “Piazza dei Sapori d’Italia”, alle attività di commercio su area pubblica, alle attività di vicinato, ai pubblici esercizi, alle attività di artigianato di vendita di alimenti e bevande posti all’interno dell’area ricompresa tra la ferrovia, il demanio marittimo e i fiumi Vaccina e Sanguinara. In sostanza, a partire dalle 20, è vietata «la somministrazione e la vendita da asporto di bevande, di qualsiasi natura, in contenitori di vetro e lattine» ma anche «la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatta salva la somministrazione in bicchieri di plastica o carta, che potrà avvenire fino alle 23». Proibita anche la somministrazione di bevande alcoliche «dopo le 23, eccezione fatta per i locali pubblici e nelle pertinenze a loro concesse». Infine, a tutte le attività che somministrano alimenti e bevande, è fatto obbligo di munirsi di appositi e capienti contenitori per la raccolta differenziata di vetro, plastica, metallo.

IL TRAFFICO

Sarà quasi impossibile accedere in auto nella città. A sud di potrà arrivare in via Palo Laziale o al massimo svoltare per via Genova. Per chi entra dall’ingresso nord, dopo aver percorso via Settevene Palo, è necessario trovare posto nell’area della stazione, al Cerreto, Miami e Campo Sportivo o nelle altre stradine laterali al corso principale. Stand del carciofo predisposti in piazza (previsto anche un bancone degli agricoltori del presidio della via Aurelia) mentre le bancarelle su tutta via Odescalchi, via Ancona e il viale Italia. Fino alla mezzanotte del 18 aprile è interdetta la circolazione in piazza della Vittoria e piazza del Monumento ai Caduti comprese le strade laterali di via Moretti e via Cantoni. Vietato il transito, la sosta e la fermata dalle 5 del 12 aprile fino alle 5 del 15 aprile in via Ancona, via Odescalchi, viale Italia e tante vie limitrofe del corso principale che sono riportate nell’ordinanza pubblicata sull’Albo Pretorio del municipio. Inoltre dalle 7 del 12 aprile alle 5 del 15 aprile l'area delimitata dalla ferrovia, al mare e ricompresa tra i due fossi sarà interdetta alla circolazione dei mezzi di linea Cotral: i bus si troveranno al parcheggio di scambio della Settevene Palo nord.

Sarà imponente lo spiegamento di forze dell’ordine soprattutto in “Piazza dei sapori” ma anche nella zona della stazione ferroviaria. Controlli ad hoc nel tentativo di frenare l’avanzata degli abusivi che in un modo o nell’altro ogni anno riescono a trovare un posto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA