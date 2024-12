LADISPOLI Nella tarda serata di ieri 5 luglio è scattata un’importante operazione del commissariato di via Vilnius che ha visto lavorare in perfetta sinergia la Polizia di Stato diretta dal vicequestore Paolo Delli Colli e la Capitaneria di Porto diretta dal comandante Cristian Vitale. Diversi locali della movida in centro sono stati controllati e sanzionati anche per somministrazione di alcol a minori e per altri illeciti amministrativi. I controlli sono stati molto apprezzati dai numerosi cittadini presenti: molte erano state le segnalazioni e gli esposti alle Autorità negli ultimi giorni.