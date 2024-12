FIUMICINO - Venerdì 20 settembre, dalle ore 18:30 alle 22:15, presso il Parco Tommaso Forti in via Gennaro Maffettone 121, si terrà l’evento “Strade Sicure Domani”, patrocinato dal Comune di Fiu\micino. L’iniziativa, organizzata dal gruppo scout AGESCI Fiumicino Centro, è dedicata alla sensibilizzazione della comunità sul tema della sicurezza stradale, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi e le buone pratiche da seguire per rendere le strade più sicure.

L’evento vedrà la partecipazione di circa 200 ragazzi, provenienti da scuole e parrocchie del territorio comunale, che avranno l’opportunità di confrontarsi e apprendere grazie all’intervento di esperti del settore. Saranno presenti rappresentanti della Polizia di Stato, della Croce Rossa Italiana, dei Vigili del Fuoco, dell’Associazione Vittime della Strada, oltre a uno psicologo specializzato.

Il programma prevede interventi, dibattiti e laboratori pratici organizzati dai protagonisti dell’incontro, che guideranno i partecipanti attraverso tematiche come la prevenzione degli incidenti, il comportamento corretto alla guida e l’importanza del primo soccorso in caso di emergenza.

L’incontro è aperto al pubblico con accesso libero e gratuito.