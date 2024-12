TOLFA - Dopo l'ordinanza di qualche giorno fa da Citta Metropolitana di Roma Capitale, con la quale è stata disposta la chiusura della strada provinciale 3b Santa Severa-Tolfa per eseguire i lavori sul tratto dal km 6,150 al km 18,900, sono montate le proteste dei residenti di Tolfa e dei vari pendolari che ogni giorno percorrono la strada che unisce Tolfa a Santa Severa Nord perchè mal hanno digerito il divieto di percorrere l’arteria, anche se Città Metropolitana ha spiegato che, nonostante la chiusura, sarà possibile raggiungere le abitazioni e le proprietà terriere fino ai tratti di interruzione.

"Città Metropolitana eseguirá il lavoro con tempi come sempre lunghi e macchinosi e chi ci rimette? Chi fa il pendolare. Tuonano dalla collina, ma è mai possibile chiudere una strada provinciale senza dare possibilità di raggiungere le proprietà di case, animali e coltivazioni chissà per quanto tempo. A farci preoccupare di più, è che nemmeno si prevede il periodo di chiusura. Questa situazione è da denuncia al Tar. Non è normale chiudere la strada durante le festività pasquali: ci vuole una grande mente".

In molti poi sono adirati e chiedono: "È una strada in pessime condizioni e si continua a rattopparla: ma invece di chiuderla 30 volte per fare dei pezzi non si potrebbe chiuderla una volta sola e rifarla tutta definitivamente?"