Cominceranno già da domani lavori per riaprire al traffico la strada provinciale 76 Braccio Treia chiusa sabato sera in seguito al distacco di un masso da una parete di tufo.

Lo assicura la Provincia attraverso i propri canali social. Il fatto è accaduto nella tarda serata di sabato quando è stato necessario chiudere l’arteria nel tratto che va dalla strada statale Flaminia al bivio con Castel Sant’Elia, nel territorio di Civita Castellana.

E’ stato il sindaco Luca Giampieri a darne notizia. «A seguito del distacco di un masso dalla parete tufacea, che ha interessato il manto stradale - ha spiegato - è stata interrotta temporaneamente la circolazione sulla strada provinciale di braccio Treia Sp76 che collega la Ss3 Flaminia all’ospedale Andosilla».

Per quanto riguarda la circolazione stradale, il sindaco Giampieri ha specificato che «chi arriva da Roma e intende svoltare in direzione di Civita Castellana deve necessariamente proseguire fino alla frazione di Sassacci e svoltare su via Terni».

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici della Provincia.

Il fatto ha sollecitato diversi cittadini a rinnovare l’appello per la messa in sicurezza della Provinciale