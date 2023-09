LADISPOLI - Alla biblioteca comunale arriva un ciclo di letture dedicato a una delle figure più importanti nella vita dei bambini: i nonni. L'appuntamento è per lunedì 2 ottobre alle 16.30 con "Storie insieme ai nonni e non solo!". In quell'occasione saranno lette storie sui nonni e non solo. Il ciclo di letture va ad inserirsi nel progetto "Nati per leggere" le letture a bassa voce per i bambini da 0 a 6 anni. «Leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti - ricordano dall'amministrazione comunale - ci permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importante, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali: un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all'ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!». E durante l'appuntamento speciale dedicato ai nonni, sarà possibile conoscere anche la sara ragazzi, ricca di libri e curiosità e il progetto NPL. La partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione.

