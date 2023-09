FIUMICINO – Momenti di paura questa mattina in via Stintino, nel Comune di Fiumicino per un incendio di sterpaglie. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Cerveteri. Le rapide operazioni di spegnimento, da parte dei vvf della 26A, hanno impedito all’incendio di raggiungere le abitazioni limitrofe. Sul posto anche moduli della protezione civile. Non si è registrato nessun ferito.