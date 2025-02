ACILIA - Un sopralluogo aperto alla cittadinanza, per verificare lo stato dei lavoro, gli interventi eseguiti e chiedere chiarimenti per quanto concerne il cantiere della stazione di Acilia Sud. È quello che si svolgerà oggi, venerdì 14 febbraio con la Regione Lazio e Astral che si recheranno sul posto per fornire informazioni ufficiali e delucidazioni sulla data di apertura.

«Parteciperemo al sopralluogo per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori - dichiarano i consiglieri Fdi del X Municipio Giuseppe Conforzi e Sara Adriani -. Grazie all'impegno della giunta di centrodestra, finalmente stiamo vedendo concreti progressi in un’opera attesa da tempo dai cittadini. Siamo fiduciosi che l'annosa vicenda della stazione stia per volgere al termine con una positiva conclusione", affermano i consiglieri"Ci sembra importante chiarire alcune delle dichiarazioni sollevate da gruppi che oggi si presentano come portavoce dei pendolari, ma che in passato non hanno fatto altro che appoggiare le scelte delle precedenti amministrazioni di sinistra, che hanno purtroppo contribuito al rallentamento e al degrado della Roma-Lido», proseguono

«Se oggi vediamo i lavori per la nuova stazione avanzare, è grazie all'azione concreta della Giunta di centrodestra, che ha finalmente sbloccato gli iter burocratici e messo in moto il cambiamento. Inoltre, è fondamentale rassicurare i pendolari: la stazione di Acilia Sud aprirà nei prossimi mesi, come previsto.

Il miglioramento del servizio sulla Roma-Lido, come evidenziato anche dal recente report Pendolaria, è sotto gli occhi di tutti e siamo impegnati a fare ancora di più. Chi oggi solleva preoccupazioni non può ignorare i passi avanti concreti che sono stati fatti».