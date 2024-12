SANTA MARINELLA - Si è conclusa, domenica mattina, la campagna “Spiagge Serene 2024”. Il tempo incerto, non ha fermato gli operatori e i volontari di Asl Roma 4, la Croce Rossa italiana e il Cucs Centro Cinofilo, che sulla spiaggia del castello di Santa Severa, ha chiuso la campagna Spiagge Serene 2024 con dimostrazioni di salvataggio e rianimazione cardiopolmonare.

Per l'amministrazione comunale, era presente il delegato alla sanità Alessio Manuelli, che ha ringraziato a nome dell’amministrazione comunale la Asl Roma 4, per aver scelto il lido del castello come apertura e chiusura dell’iniziativa, che ormai da qualche anno porta temi come la sicurezza e la prevenzione a conoscenza dei bagnanti e dei turisti che affollano le spiagge cittadine e del territorio costiero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA