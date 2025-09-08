CERVETERI – Spari, improvvisi, contro le auto in sosta in via Cales, a Cerenova. Paura nel cuore della notte dove i residenti che vivono nel quartiere della frazione balneare etrusca hanno temuto il peggio. Dopo tutto quel frastuono poi non si è saputo più nulla fino all’intervento provvidenziale di una volante del commissariato ladispolano di via Vilnius. I poliziotti, guidati dal comandante, Fabio De Angelis, hanno individuato la persona responsabile che ha sparato contro le macchine, almeno una Fiat 500 e una Toyota Aygo. Inizialmente si era pensato ad un atto intimidatorio bello e buono nei confronti di qualcuno. Col passare dei minuti l’ipotesi più accreditata degli investigatori è stata quella del gesto di uno squilibrato, 30enne, arrestato immediatamente e sottoposto pure a perquisizione domiciliare dove è stata ritrovata anche l’arma. Oltre a chiarire appunto dove l’avesse presa, e quindi rispondere di porto abusivo di arma da fuoco, l’uomo è finito nei guai anche per danneggiamento. Attualmente si trova nella casa circondariale di Civitavecchia in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria competente. La notizia ha fatto presto il giro dei social, con i proprietari dei veicoli interessati che già si sono presentati in commissariato per presentare denuncia.

