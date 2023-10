CERVETERI - Due colpi di arma da fuoco ben visibili sulla carrozzeria dell'auto. Un finestrino in frantumi. Attimi di paura questa notte nella frazione etrusca di Valcanneto. I residenti sono stati svegliati intorno alle 3 di notte dall'esplosione dei colpi di arma da fuoco. Subito la chiamata ai carabinieri che già questa mattina si sono portati sul posto per raccogliere le testimonianze dei residenti. Si sarebbe infatti parlato di un'auto fuggita subito dopo gli spari. Difficile però ora capire se qualcuno abbia notato il modello dell'auto o annotato la targa, vista la tarda ora e soprattutto il buio. Non si esclude al momento alcuna ipotesi