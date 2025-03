Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Viterbo sabato sera hanno condotto un’operazione mirata in viale Trento impiegando pattuglie sia in uniforme sia in borghese. L’attività ha portato all’arresto di un quarantenne di origine subsahariana sorpreso mentre cedeva circa 4 grammi di hashish a un uomo di 38 anni, in cambio di una somma di circa 50 euro. L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo operativo e radiomobile – sezione operativa, con il supporto del personale delle Stazioni di San Martino al Cimino e Bomarzo. L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Viterbo quale assuntore di sostanze stupefacenti. A seguito dell’arresto, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del pusher, dove è stata rinvenuta un’ulteriore modica quantità di hashish. L’uomo è stato arrestato è stato condotto presso la camera di sicurezza della caserma, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria competente.