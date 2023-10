Il furto, lo sfogo-denuncia sui social e poi la pubblicazione del video che riprende il ladro che con il sampietrino spacca la vetrina, acciuffa il bottino e se ne va via a passo svelto.

Il titolare della gioielleria di via Saffi che nella notte tra venerdì e sabato ha subito il furto con spaccata di un orologio, sbotta e denuncia la situazione di abbandono dei commercianti del centro, prima di postare il filmato del sistema di videosorveglianza che ha ripreso tutto.

«Questo è quello che succede in centro storico quando c’è l’abbandono, questo succede ogni giorno - dice Marco Morbidelli in un video sui social - Ci vuole il controllo perché questa è gente che non ha più niente da perdere, a questa gente che non interessano le regole del vivere civile. Bisogna che questa città torni in mano ai viterbesi; bisogna fare in modo di non lasciare zone franche all’interno di una città perché il degrado porta degrado e quelle zone si allargano.Stiamo perdendo il controllo e questo perché non c’è una programmazione, una programmazione per il centro storico. Da anni siamo lasciati allo sbaraglio. Bisogna fare in modo che il centro storico sia vivo, perché i negozi aperti sono vedette. Più allarmi ci sono più telecamere ci sono, più sicurezza c’è per tutti». E poi rivolto alla Frontini, «sindaca meno tagli del nastro e inaugurazioni perché la sicurezza è affar suo. La sicurezza non è fare solo multe di continuo, a far rimuovere auto e cercare di spostare quattro fioriere davanti a via Roma; la sicurezza - conclude-non è comprare un varco, è mantenere il controllo della legalità».