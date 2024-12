LADISPOLI - «Non possiamo ricaricare perché tre posti su quattro sono occupati da macchine non elettriche». Lo sfogo di Francesca, residente ladispolana, racchiude tante altre lamentele di chi è proprietario di un veicolo elettrico ma non può utilizzare la colonnina apposita per ricaricarlo, nonostante l’area adibita si trovi su un terreno comunale di fronte ad un supermercato. Questa situazione va avanti ormai da diverso tempo in una città dove è sempre più difficile trovare parcheggio anche per i tanti cantieri che sono in piedi, uno su tutti quello relativo alla pista ciclopedonale. Impossibile praticamente trovare uno spazio libero in via Venezia o nelle stradine limitrofe al lungomare. Con l’arrivo dell’estate andrà anche peggio. «Inciviltà e menefreghismo – si accoda Paolo, un altro abitante – succede la stessa cosa sui posti riservati ai disabili, a differenza che sono molti meno gli stalli gialli rispetto a quelli per le auto elettriche».

