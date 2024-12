LADISPOLI - Strade e vie sporche e degradate, marciapiedi ricoperti di erbacce e deiezioni canine. Le segnalazioni dei residenti aumentano giorno dopo giorno e ora si attiva anche il gruppo civico di Ladispoli Attiva che pubblica sulla propria pagina Fecebook le foto dello stato di abbandono di alcune zone. «Diversi cittadini – scrivono gli esponenti di opposizione - ci hanno fatto notare il degrado in cui si trova via del Porto, ormai simile a una giungla. Qualche tempo fa avevamo già informato l’amministrazione di questa situazione, ma purtroppo non è stato preso alcun provvedimento. Invieremo le immagini all’amministrazione comunale e agli uffici competenti». Intanto gli abitanti continuano a segnalare immagini di marciapiedi sporchi e colmi di sterpaglie. Da via delle Rose, quartiere Campo Sportivo, a via Napoli, zona centrale. Alle polemiche risponde l’assessore ad Ambiente e Igiene. «Non mi sembra la situazione sia critica come negli anni passati – ci tiene a precisare Marco Pierini – anzi, con la nostra squadra abbiamo effettuato dei sopralluoghi in questi giorni effettuando interventi ad hoc in via Nino Bixio e via dei Gabbiani ad esempio. Invitiamo i residenti, quando parlano del degrado, ad indicarci anche i numeri civici, oltre alle vie. Per quanto riguarda via Napoli e via delle Rose risolveremo presto. Sul ponte del Messico invece non spetta alla ditta che ha in gestione l’appalto sui rifiuti ma del servizio Giardini di cui è responsabile un altro assessorato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA