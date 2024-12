È stato sorpreso in flagranza mentre cedeva hashish a un viterbese. Un 40enne di origine subsaharina è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il fatto è avvenuto in viale Trento che, costituendo un nodo strategico della città, da cui quotidianamente transita un elevatissimo numero di studenti, pendolari e turisti, viene costantemente vigilato dalle forze dell’ordine al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità. Ed è in questo contesto che si è sviluppata l’operazione svolta dai carabinieri della sezione operativa del Nucleo operativo radiomobile che hanno sorpreso l’uomo a cedere dosi di hashish a un 49 viterbese, segnalato poi alla Prefettura come consumatore. Indosso gli sono state trovate altre dosi di hashish. La successiva perquisizione effettuata presso il suo domicilio, situato appena fuori Porta Romana, ha consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di hashish, nonché materiali ritenuti utili al taglio e al confezionamento della sostanza stupefacente.