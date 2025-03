Sorpresa a spacciare eroina davanti alla scuola elementare. Una donna viterbese di 46 anni è stata arrestata lunedì mattina dagli agenti della squadra volante. Durante un servizio di controllo del territorio i poliziotti ha notato la donna nel parco adiacente l’ingresso dell’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Vanni”, in via Carlo Cattaneo. Alla loro vista la 46enne si è nascosta dietro un albero. Una mossa che ha richiamato l’attenzione dei poliziotti che hanno deciso di fermarla.

Dopo aver effettuato una veloce manovra di inversione, la pattuglia ha raggiunto e fermato la donna. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire dodici dosi di eroina, per un totale di quattro grammi di droga, già confezionate e pronte per la vendita, occultate all’interno della sua borsetta.

Anche la successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai poliziotti di trivare un bilancino di precisione ed altro materiale idoneo al confezionamento della droga. La donna, già nota per diversi precedenti specifici, è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, reato aggravato dalla circostanza della vicinanza ad un istituto scolastico.

Il parco in questione era da tempo sotto osservazione da parte della polizia di Stato, anche a seguito delle segnalazioni pervenute da cittadini residenti preoccupati per il crescente via vai di persone sospette, anche in orari in cui i bambini frequentano l’area giochi.

Su disposizione del magistrato della Procura della Repubblica di Viterbo, la 46enne viterbese è stata accompagnata nella sua abitazione e sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’odierna udienza di convalida che si è tenuta ieri mattna presso il Tribunale di Viterbo. Questa mattina l'udienza di convalida davanti al tribunale. Il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso la donna in libertà con l’obbligo di firma.