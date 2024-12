Profondo cordoglio nella famiglia dei facchini di Santa Rosa per la scomaprsa di Antonio Marinelli. Aveva ottantasette anni ed è stato ciuffo fino al 1967 prima della macchina di Paccosi e poi di Volo d'angeli.

«Che Rosa lo accolga tra le sue braccia e interceda per lui presso il Padre celeste», scrive il Sodalizio in un messaggio in cui «esprime profondo cordoglio: Ai familiari giungano le più sentite condoglianze e tutta la vicinanza in questo momento di grande dolore». Condoglianze alla famiglia Marinelli anche dall'associazione Ex facchini di santa Rosa, a cui Marinelli era iscritto: «Santa Rosa ti accolga nel suo splendido giardino».

