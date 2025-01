Cocaina e hashish sequestrati e due persone arrestate. È il bilancio dell’operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Civita Castellana.

A finire in manette una 25enne tunisina e un 44enne italiano che, durante l’esecuzione di alcune perquisizioni disposte dalla Procura di Viterbo, sono stati trovati in possesso di stupefacenti.

L’indagine, all’esito della quale sei persone sono state denunciate per spaccio, è partita e si è sviluppata lo scorso anno, anche con la collaborazione delle unità antidroga del Nucleo carabinieri cinofili di Santa Maria di Galeria.

Ha richiesto un grosso dispiegamento di forze per assicurare prontamente i necessari interventi all’individuazione e all’identificazione dei soggetti coinvolti nella rete di spaccio che operava su Civita Castellana.

L’attività investigativa, durante la quale sono state raccolte prove e testimonianze attraverso intercettazioni, perquisizioni, riscontri a carico di acquirenti e giornalieri servizi di osservazione e pedinamento, condotta a ritmi serrati, in poco più di un anno ha consentito di ricostruire una rete di spaccio che operava in maniera capillare e ben organizzata, per la distribuzione di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e hashish.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, svolte nella notte tra venerdì e sabato, sono stati sequestrati oltre 100 grammi di cocaina, altrettanti di marijuana, circa 50 grammi di hashish e banconote contanti per un totale di 17mila euro che erano state nascoste sotto il materasso della camera da letto.