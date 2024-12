TARQUINIA - Skylab protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Bmta) di Paestum che si è tenuta dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, confermandosi uno dei più importanti eventi internazionali per il turismo archeologico. La manifestazione, unica nel suo genere, promuove la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico, offrendo un’opportunità di networking tra operatori culturali e turistici, istituzioni, e pubblico. Tra gli eventi di rilievo, ArcheoVirtual, spazio in cui sono stati presentati i più innovativi progetti di archeologia digitale, con focus sull’accessibilità.

E anche quest’anno Skylab Studios ha partecipato in qualità di partner tecnologico della Regione; il team di comunicazione visiva specializzato in visual marketing interattivo applicato al settore dei beni culturali, ha avuto l’opportunità di presentare al pubblico un’innovativa soluzione dedicata alla valorizzazione e alla promozione dei patrimoni Unesco del Lazio. Paestum ha così ospitato la Regione Lazio con il suo “Metaverso della Regione Lazio”, un’esperienza in realtà virtuale che ha già conquistato le principali fiere nazionali ed internazionali del panorama culturale.

Inaugurata lo scorso anno, questa soluzione realizzata da Skylab Studios in collaborazione con Lazio Innova, consente infatti di visitare i siti patrimonio Unesco della Regione Lazio in maniera immersiva e virtuale, grazie all’utilizzo di speciali visori per la realtà virtuale di ultima generazione. Indossandoli, i turisti digitali hanno potuto passeggiare per le storiche vie di Roma, visitare capolavori architettonici quali Villa d’Este e Villa Adriana a Tivoli, andare alla scoperta degli etruschi, immergendosi all’interno della Necropoli Etrusca di Tarquinia e respirare scorci di natura incontaminata come quelli delle Faggete di Monte Raschio a Oriolo Romano e quella dei Monti Cimini a Soriano del Cimino.

Inoltre, Skylab Studios ha avuto il grande onore di presentare ai visitatori, le meraviglie della città di Tarquinia, grazie allo straordinario progetto “Necropoli”: un’esperienza in realtà virtuale, all’interno della Necropoli Monterozzi di Tarquinia, patrimonio Unesco dal 2004. L’avventura inizia a bordo di una mongolfiera virtuale con la quale è possibile sorvolare l’intera area archeologica per poi scegliere la tomba da visitare per iniziare il viaggio. Questo strumento consente a chiunque e ovunque si trovi, di visitare virtualmente, tramite un semplice smartphone o tablet, il sito patrimonio Mondiale dell’Umanità, adattandosi perfettamente ad un pubblico eterogeneo ed offrendo un’anteprima esclusiva della cittadina etrusca. Il progetto, costruito per essere fruibile anche ai più piccoli, si avvale di strumenti educativi che creano un’esperienza indimenticabile per il pubblico più giovane. Lo speciale pacchetto prevede un gioco a quiz con domande a risposta multipla inerenti alla visita alle singole tombe. Più punti ed indizi i piccoli esploratori riusciranno a raccogliere, maggiore sarà la possibilità di ottenere uno speciale premio che li qualificherà come autentici conoscitori della storia etrusca e ambasciatori di Tarquinia nel mondo. Come già detto, fruire del Virtual Tour della Necropoli di Monterozzi di Tarquinia è molto semplice, ma per un’esperienza più immersiva, il turista digitale potrà avvalersi di uno speciale cardboard realizzato appositamente per il Comune di Tarquinia. L’Art Director di Skylab Studios, Leonardo Tosoni, ha poi tenuto un panel dal titolo “I Super Poteri della Cultura”, presentando al grande pubblico le potenzialità della realtà aumentata, della virtual reality e dell’intelligenza artificiale applicate al settore dei beni culturali presentando anche alcune novità che presto l’azienda lancerà sul mercato.

