TOLFA - Tanta gente e tanti applausi per la presentazione del libro dell'onorevole Francesco Giro che si è svolta tenuta ieri presso il Polo Culturale di Tolfa. A presentare il suo libro è stato lo stesso onorevole Francesco Giro. Il libro si intitola: “Silvio Berlusconi e la Città Ideale” che analizza la visione politica e culturale di Silvio Berlusconi, ponendo particolare attenzione al concetto di “città ideale”, emblema di un’Italia moderna, funzionale e centrata sul benessere del cittadino. Alla presentazione ha partecipato l’onorevole Alessandro Battilocchio; hanno presenziato la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, l’assessore Alessandro Tagliani. La presentazione che si è svolta a Tolfa è stata l’ultima tappa di un tour nazionale durato un anno, che ha visto l’autore impegnato in un’intensa attività di dialogo e confronto con il pubblico in tutta Italia. Nell'incontro si sono susseguiti vari interventi molto interessanti. "Eventi come questo rafforzano il ruolo culturale del nostro territorio - spiega l'assessore e segretario di FI di Tolfa - e stimolano un confronto serio e costruttivo su temi fondamentali per il futuro delle nostre comunità".

