TARQUINIA - Si è svolto mercoledì mattina, presso l’istituto scolastico Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, un incontro formativo sulla sicurezza stradale.

L’incontro è stato organizzato dalla sezione Anps di Tarquinia in collaborazione con la Polizia stradale delle sezioni di Roma e Viterbo e il distaccamento della Polizia stradale di Tarquinia.

L’evento ha coinvolto circa 150 studenti, suddivisi in turni di un’ora, che hanno partecipato a un approfondimento sul tema della sicurezza stradale. Parallelamente agli incontri teorici, gli studenti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi con strumenti pratici come il “Simulatore di guida in stato di ebrezza alcolica” e il tappetino stradale, allestiti nella palestra dell’istituto.

La giornata ha visto una partecipazione attiva da parte dei ragazzi che hanno posto numerose domande, ricevendo risposte esaustive da parte del personale qualificato presente.

Tra le novità dell’evento, è stata introdotta un’auto elettrica per simulazioni di guida in stato di alterazione, offrendo un’esperienza ancora più realistica. L’incontro si inserisce in una collaborazione di lungo corso tra la sezione Anps di Tarquinia e gli istituti scolastici locali, con il Cardarelli particolarmente attivo nel trattare temi come il bullismo, i crimini psicologici, la sicurezza online e l’educazione stradale.

Il presidente della sezione Maurizio Paliani ha espresso il suo ringraziamento agli agenti di polizia per la professionalità e il contributo alla riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza di queste iniziative per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza.

