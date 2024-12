MONTALTO - Si è parlato anche di Montalto di Castro nel corso della riunione in Prefettura del coordinamento alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia e del comandante della Polizia locale della città di Viterbo. All’ordine del giorno c’erano le misure per l’intensificazione delle attività di controllo del territorio in provincia e nel comune capoluogo in vista delle festività natalizie e di fine anno e della possibile, maggiore affluenza di persone e visitatori. In relazione ad una segnalazione dell’associazione Tcm che raggruppa gestori di attività commerciali e imprenditori di Montalto di Castro, nel corso della riunione è stata attentamente esaminata la situazione della sicurezza pubblica del territorio di Montalto. Dall’analisi dei dati forniti dalle forze di polizia non sono emersi elementi che testimoniano di un incremento dei fenomeni criminosi, a fronte di un consistente aumento dei risultati delle attività di prevenzione e repressione. Ciononostante, è stata condivisa l’opportunità di assicurare e, dove possibile, rafforzare i servizi di controllo del territorio già efficacemente sperimentati nella scorsa stagione estiva, prevedendo anche operazioni mirate del tipo “alto impatto” da effettuarsi periodicamente, anche nei mesi invernali.

