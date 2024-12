LADISPOLI – Sei nuovi agenti di Polizia locale per affrontare la stagione estiva. Passi in avanti per la sicurezza grazie al concorso indetto da Palazzo Falcone per inserire ulteriori rinforzi per la Municipale guidata dal comandante, Sergio Umberto Blasi. I vigili urbani naturalmente resteranno in servizio fino a settembre, come tutti gli anni. Il municipio ha stabilito i parametri per poter partecipare. I requisiti sono: diploma di scuola superiore quinquennale, adeguata conoscenza della lingua italiana, idoneità psico-fisica, patente B e disponibilità full-time. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere trasmessa entro le 14 del 6 giugno attraverso il portale del reclutamento InPA (per accedere alla piattaforma occorre essere in possesso di credenziali Spid, Cie, Cne o eIDas). E in previsione della stagione estiva quad e biciclette per gli agenti che potranno muoversi più liberamente sul territorio che soffrirà particolarmente per la viabilità considerato l’aumento della popolazione da 40mila a 100mila abitanti con l’arrivo dei vacanzieri romani. Ci sarà bisogno di maggiori controlli anche per le soste selvagge. Il personale avrà a disposizione almeno due quad e diverse bici per avere accesso più agevolmente sulla costa e nel centro urbano.

