CERVETERI – «Basta, non ne possiamo più». Anche tanti cittadini del Sasso e delle Due Casette, frazioni cerveterane, si sono uniti alla protesta organizzata in località Sambuco, a Bracciano, per la mancanza dell’acqua. Una mobilitazione contro Acea Ato 2 colpevole di non aver risolto i problemi idrici molto frequenti a dire il verso sul litorale nord. Ma al Sasso e a Pian della Carlotta è anche peggio perché i residenti continuano a patire da circa un mese per l’Sos accompagnato da un’estate rovente per le temperature altissime. Il sit in è stato autorizzato dalla Polizia di Stato e i manifestanti si sono fatti sentire con slogan e striscioni per cercare di spronare la società a risolvere i guasti perenni. Dai rubinetti della frazione non esce più un goccio d’acqua da quasi 30 giorni. Un tempo limite per la sopportazione di un disservizio da Terzo mondo, che ha costretto molte persone a trasferirsi dai parenti e da amici almeno per farsi una doccia e trovare un po’ di refrigerio. «Siamo disperati – commenta una donna del Sasso – non si può vivere senz’acqua, è un bene primario. La beffa è che viviamo vicino ai contatori ma non c’è pressione, l’acqua non ce la fa ad arrivare nelle nostre case. Abbiamo chiamato il numero di Acea, spedito lettere via pec, minacciato azioni legali. La musica non cambia, siamo cittadini di Serie C». Del disagio imponente in questi giorni si è fatta portavoce la Lega di Cerveteri. «Un disservizio enorme che investe sia il Sasso che Sambuco, due zone che sono dimenticate da tutti. Servono delle autobotti, che si faccia presto, non possiamo continuare a vedere persone esasperate e arrabbiate», è quanto dichiarato da Roberto Menasci. E poi il comitato Terra Nostra: «Da almeno 4 anni Acea avrebbe dovuto concludere i lavori della condotta del Sasso – dice Francesco Di Giancamillo – e qui parliamo di soli 500 metri. Tra pressioni basse e rotture è stata un’estate da dimenticare e qui non è ancora finita. I guasti vengono riparati in ritardo e dopo qualche ora torna tutto come prima».

