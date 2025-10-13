LADISPOLI – Nuovo consiglio comunale fissato per giovedì prossimo. Ad annunciarlo il presidente della massima assise cittadina, Carmelo Augello. Dalle 17.30 in poi si discuteranno diversi punti inseriti all’ordine del giorno, ad iniziare dalla variazione al bilancio di previsione 2025-2027, fino al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. A seguire anche l’acquisto di un terreno in prossimità del bosco di Palo Laziale e infine, non per importanza, il programma relativo al Piano integrato e la variante urbanistica al Prg nella zona del centro civico di via Sironi. In particolare si discuterà sulle osservazioni e le controdeduzioni che riguardano principalmente il trasferimento del mercato ortofrutticolo da via Ancona. Un tema molto sentito dalla popolazione e dall’opposizione. Ladispoli Attiva, rappresentata in aula dai consiglieri Gianfranco Marcucci e Fabio Paparella, ha presentato 10 contestazioni, tutte quante già bocciate dal dirigente del municipio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA