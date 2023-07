Un ramo si spezza da un albero e cade in testa a una donna. E' successo questa mattina intorno a mezzogiorno nel parco di piazzale Roma a Montefiascone. Per cause in corso d’accertamento il ramo, lungo circa 2 metri, si è staccato e, cadendo, ha colpito la testa e un piede di una donna che si trovava a passare.

Sul posto i sanitari del 118, polizia locale e carabinieri. La sfortunata è stata portata all'ospedale Belcolle per ulteriori accertamenti e polizia locale e carabinieri per i rilievi del caso e la messa in sicurezza della zona che è stata delimitata con il nastro bianco rosso. Il ramo è caduto proprio vicino ai giochi dei bambini. Sulla vicenda il consiglieri di minoranza Paolo Manzi ha attaccato la sindaca: «purtroppo è molto tempo che si chiedeva un intervento di potatura alle piante nel parco che mai è stato fatto e forse neanche mai preso in considerazione». Immediata la replica della sindaca De Santis: «A Prato giardino sono stati previsti, programmati ed effettuati interventi di manutenzione». La sindaca ha anche assicurato che l’amministrazione adotterà «le precauzioni momentanee per consentire le verifiche necessarie ed opportune e ripristinare la situazione».