LADISPOLI – Incidente in centro urbano in via Gaeta poco dopo le 7 questa mattina. Un uomo alla guida della sua Fiat Panda ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi sulla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia locale. Fortunatamente non sembrano gravi le condizioni dell’autista, un infermiere che a quanto sembra aveva lavorato durante la notte: è stato trasportato in ospedale. Non si esclude il colpo di sonno. Non sono state coinvolte altre vetture.