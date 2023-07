Ha accusato un malore in auto dopo l’assunzione di droga. E’ avvenuto ieri mattina in via della Pila, nel quartiere Murialdo.

L’uomo è stato trovato dagli uomini della polizia locale privo di sensi sul sedile di guida.

Aveva ancora la siringa infilata nel braccio.

A richiamare l’attenzione degli agenti, ieri intorno alle 12, l’auto ferma in mezzo alla carreggiata con il motore acceso.

Gli agenti, come detto, sono scesi e quando si sono avvicinati al veicolo si sono accorti che al posto di guida c’era un uomo privo di sensi con una siringa infilata in un braccio.

L’uomo, A.Z. 47enne viterbese con precedenti di droga, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Belcolle per le cure e gli accertamenti del caso.

Non è chiaro se il 47enne si stava praticando l’iniezione mentre guidava o se si era messo alla guida subito dopo averlo fatto.

Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto di narcotici.

Il veicolo è stato sequestrato.