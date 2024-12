Si presenta come tecnico comunale e truffa una 80enne di Carbognano. L’uomo, un 51enne che vive nella provincia di Viterbo, è stato identificato e denunciato dai carabinieri.

Stando a quanto finora emerso dalle indagini, l’uomo si era presentato a casa della vittima come tecnico comunale incaricato di verificare la regolarità della documentazione della caldaia a gas e sostenendo un mancato pagamento per la revisione periodica ha carpito la buona fede dell’anziana, facendosi consegnare 150 euro, assicurando che, entro poco tempo, sarebbe ritornato per consegnare la ricevuta. La donna ha atteso invano e, dopo aver compreso di essere stata vittima di un raggiro, si è rivolta ai militari della locale Stazione che, dopo averla accolta in ufficio e tranquillizzata, hanno ricostruito i fatti elaborando anche un sommario identikit dell’uomo.

Raccolti altri elementi, sono risaliti all’identità del presunto truffatore che è stato denunciato alla procura di Viterbo: le indagini proseguono per individuare possibili complici.

L’attività di attività di contrasto e prevenzione al fenomeno delle truffe in danno di anziani, persone sole e fragili prosegue e i carabinieri del Comando provinciale di Viterbo rinnovano l’invito ad osservare sotto una luce diversa, e soprattutto con più attenzione, alcuni comportamenti all’apparenza “normali” e “ragionevoli” anche se magari un po’ insoliti, per rendersi conto di come, in effetti, siano tutt'altro che credibili e spesso possono nascondere un tentativo di truffa. L’invito è sempre lo stesso: non pagare mai subito in denaro contante a sconosciuti, dal momento che non è più questa la modalità per saldare qualsivoglia pendenza con un ente pubblico.