S. MARINELLA – Il Movimento 5 Stelle di Santa Marinella invita l’amministrazione comunale a definire al più presto i capitolati ed a pubblicare i bandi per assegnare secondo le regole e con i giusti ristori le concessioni balneari. “Abbiamo letto con grande sorpresa – dice il responsabile del gruppo territoriale Santa Marinella Ladispoli del Movimento 5 Stelle Giuliano Bevacqua - la determina dirigenziale numero 26 del 26 febbraio scorso, nella quale l'architetto Cavallero dichiara, per la quasi totalità delle concessioni demaniali, ad eccezione dello stabilimento balneare comunale Perla del Tirreno, la scadenza al 31 dicembre 2027, specificando che questo termine è previsto dalla Legge numero 166 del 2024, nel caso in cui non siano state previste procedure di riassegnazione che abbiano soddisfatto l'interesse generale a garantire la concorrenza sul mercato, ottemperando all'obbligo di adeguata pubblicità e trasparenza in applicazione dell’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e del 12 della direttiva 2006/123, e con questo, smentendo implicitamente tutte le dichiarazioni rassicuranti dell’amministrazione riguardo alla bontà della procedura attivata che aveva permesso praticamente, i soli in tutta Italia, di superare le indicazioni della cosiddetta normativa Bolkestein. Considerando oltretutto che, dopo la recentissima pronuncia del 19 febbraio del Tar della Liguria, che bolla di inefficacia anche questo termine, tutte le concessioni potrebbero essere ritenute decadute, ad eccezione della Perla del Tirreno scadente il 31 dicembre di quest'anno. Cosa succederà adesso? Come dovranno comportarsi i nostri balneari? Con quale cuore potranno affrontare investimenti col dubbio che stiano addirittura occupando abusivamente il pubblico demanio? Invitiamo l'amministrazione a definire al più presto i capitolati e a pubblicare i bandi per assegnare secondo le regole le concessioni balneari altrimenti ci aspetta un futuro di incertezza e caos”.

