LADISPOLI – La Posta Vecchia di Palo ancora a tinte giallorosse per un matrimonio d’eccezione, quello tra Ashley Cole, ex terzino della Roma, e la bellissima Sharon Canu. Tra gli invitati i suoi compagni ai tempi del Chelsea, squadra londinese, campioni del calibro di John Terry e Frank Lampard che hanno fatto la storia del loro club e dell’Inghilterra vincendo titoli a ripetizione in ambito nazionale e oltre i confini. Il matrimonio è stato celebrato dal primo cittadino ladispolano che non ha nascosto la propria emozione in una giornata davvero speciale. «È stato un grande piacere celebrare il matrimonio di Ashley Cole e Sharon Canu – ha detto il sindaco Alessandro Grando – alla coppia ho rivolto i più sinceri auguri da parte di tutta la città di Ladispoli ma ero emozionato anche per la presenza di questi altri campioni». Grando si è presentato all’appuntamento con la classica fascia tricolore. Ashley Cole e Sharon Canu si erano incontrati a Roma nel 2014 nel periodo in cui l’esterno era stato acquistato a parametro zero dal club anche se non aveva disputato molte partite in stagione.

I PRECEDENTI Non è la prima volta comunque che La Posta Vecchia viene scelta accuratamente da personaggi del mondo giallorosso. A settembre del 2020, appena sbarcato nella Capitale, fu il patron americano Dan Friedkin ad alloggiare per alcuni giorni nell’hotel lussuoso concedendosi anche una partitella a tennis prima di raggiungere la squadra a Trigoria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA