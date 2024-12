LADISPOLI - La città scalda i motori per Halloween. Il viale Italia e piazza Rossellini si trasformeranno in una mega sfilata per il party più pauroso dell’anno. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre alle 16.30 sul corso principale nei pressi della stazione ferroviaria. Sono inviate a partecipare le scuole materne, elementari e medie, tutte le associazioni, le scuole di ballo ma anche i cittadini. «Ovviamente la regola per partecipare alla festa è solo una: travestirsi da zombie – ci scherza su Marco Porro, assessore al Turismo del comune di Ladispoli - per l’occasione il capofila sarà Emi Jackson. Emiliano è entrato nelle nostre case grazie ai programmi televisivi sulla Rai. La sua somiglianza con l’immortale Michael Jackson è incredibile quanto i suoi balletti e, proprio per Ladispoli, il performer romano ha realizzato un piccolo video per insegnare i passi base di Thriller, così che tutta la città si possa unire in un flash mob sulle note di una delle canzoni più famose al mondo». Ad attendere i partecipanti ci sarà l’associazione Regia Eventi, organizzatrice della sfilata, con il proprio corpo di animazione e il PartyBus a due piani con console integrata. Al mixer dj Sept Francesco Ciampa, ladispolano doc, che suonerà la colonna sonora della Zombie Walk. Durante la festa viale Italia sarà chiuso a blocchi nel momento del passaggio della sfilata e piazza Marescotti sarà pedonale dalle 14 alle 21.

©RIPRODUZIONE RISERVATA