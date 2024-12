LADISPOLI – Il periodo “caldissimo” dei pendolari continua a colpi di comunicati e richieste da parte dei comitati che chiedono lumi sui troppi disservizi registrati sulla Roma-Civitavecchia ad ottobre. Trenitalia in qualche modo risponde annunciando ulteriori lavori previsti fino al 25 ottobre. «Alcuni treni del regionale diretti a Civitavecchia e Pisa subiranno cancellazioni o limitazioni di percorso. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, è previsto un servizio bus di collegamento. Trenitalia invita i viaggiatori a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione», si legge in una nota. E non mancano ulteriori reazioni. «Da anni chiediamo più tutele – sostiene Giovanni Ardita, ladispolano ed ex consigliere comunale - ad oggi abbiamo il pesante problema dei croceristi, che riempiono i vagoni lasciando in piedi lavoratori e studenti. Ma guardando avanti, al 2025, sono molto preoccupato se non saranno potenziati i treni in via del Giubileo. La soluzione potrebbe essere di inserire nella programmazione degli orari dei convogli che passino per Ponte Galeria in modo tale da limitare la presenza di passeggeri. Questa proposta la vorrei portare all’attenzione dell’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera». La preoccupazioni sono proprio per il Giubileo quando centinaia di migliaia di croceristi arriveranno e si prevede un’odissea per i passeggeri della FL5.

