MONTALTO - Si è concluso l’iter avviato dalla passata amministrazione di cessione della gestione del servizio idrico di Montalto di Castro alla Talete spa, con partenza da ieri. Come da delibere di consiglio comunale n.32 del 10 maggio 2019 e n.20 del 30 maggio 2022, il Comune aveva deciso di affidare alla Talete spa la gestione idrica, dopo che il Tar Lazio ed il Consiglio di Stato si erano espressi stabilendo l’obbligo per il Comune di cedere il servizio idrico. Sull’argomento è intervenuto l’ex sindaco Sergio Caci con un post su Facebook: «Da oggi (ieri ndr) il servizio idrico del comune di Montalto di Castro passa a Talete, come previsto dalla legge. Grazie alle nostre delibere del maggio dello scorso anno i dipendenti sono salvi e transiteranno nella nuova società - ha spiegato l’ex primo cittadino castrense - La loro tutela era per noi una priorità, insieme a quella di non permettere un immediato aumento vertiginoso delle bollette, applicando delle tariffe apposite dette di “convergenza”, per non pesare troppo sui cittadini. Alle donne e agli uomini di Montalto Ambiente faccio i migliori auguri di buon lavoro, con la consapevolezza che continueranno a lavorare con la professionalità che li ha sempre contraddistinti. Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, oltre che alla società, anche alla famiglia Bidese per la disponibilità e la serietà dimostrate». A stretto giro anche l’intervento dell’amministrazione comunale: «Le bollette riferite ai consumi fino al 31 luglio 2023 saranno emesse dal Comune di Montalto di Castro utilizzando le tariffe di convergenza deliberate dal consiglio comunale lo scorso anno (30 maggio 2022)». «Ci troviamo oggi a firmare l’ingresso della Talete nel nostro territorio quale atto obbligatorio a conclusione di un lungo iter - afferma ila sindaca Socciarelli - nel quale l’amministrazione ha cercato di mantenere l’attuale gestione ma la legge e i tribunali interessati hanno ribadito l’obbligatorietà della cessione alla Talete. Anche i Comuni con noi confinanti, quali Tarquinia, Tuscania e Canino, hanno già ceduto il servizio alla Talete. Nel dare il benvenuto alla nuova società, ci auguriamo che la qualità dei servizi offerti alla nostra cittadinanza sia ottima come quella che in questi anni la Montalto Ambiente e i suoi dipendenti hanno sempre garantito». «Siamo riusciti a tutelare tutti i dipendenti della Montalto Ambiente - conclude la sindaca Socciarelli - che continueranno a lavorare alle dipendenze della Talete e saranno impiegati sul territorio comunale che hanno sempre tutelato con passione e professionalità. Ringrazio il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli e il segretario generale di Femca Cisl Viterbo Fabrizio Mastrogiovanni - conclude la sindaca - per aver affrontato insieme al Comune di Montalto di Castro questo anno di complesse trattative. Un lavoro di squadra che ha permesso di superare tutte le difficoltà che ci siamo trovati davanti». Ecco i contatti telefonici ed email del nuovo gestore unico del servizio idrico, Talete spa: SERVIZIO CLIENTI 800.949340 (servizio gratuito per chiamate da rete fissa) 0761 2381 (per chiamate da cellulare). NUMERO VERDE 800 226678 - servizio gratuito. Pronto intervento per la segnalazione di guasti ed emergenze sia sull'acquedotto che sulla fognatura. Gli uffici risponderanno, dal lunedì al giovedì dalle ore 13 alle 17 e il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30. Di seguito gli indirizzi di posta elettronica dedicati messi a disposizione da Talete: allacci@taletespa.eu (esclusivamente per richieste di allaccio idrico) reclami@taletespa.eu (esclusivamente per reclami); ricalcoli@taletespa.eu (esclusivamente per richiesta ricalcoli fatture); utenti@taletespa.eu (richiesta chiarimenti, comunicazioni varie, richieste di subentro , disdetta, modifiche anagrafiche ecc.); appuntamenti@taletespa.eu (sarà possibile prenotarsi per un appuntamento con operatore dedicato).

