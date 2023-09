LADISPOLI – Ancora un serpente, l’ennesimo recuperato sul litorale. Anche questa volta il rettile, con precisione un frustone, si era introdotto in una lampada situata vicino alla piscina di un condominio a Marina San Nicola.

Inevitabilmente l’esemplare ha allarmato non poco i presenti che hanno subito contattato le guardie zoofile di Fareambiente Ladispoli che una volta arrivate sul posto hanno messo al riparo il piccolo serpente riportandolo nel su habitat naturale. Nei giorni scorsi un biacco era stato preso in spiaggia in via Marina di Palo nei pressi dello stabilimento Malibù e liberato sempre nella vegetazione.

Da tempo viene segnalata una invasione di serpenti: continuano a infilarsi nei giardini e nelle case. I biacchi sono sempre più numerosi e gli esperti tendono sempre a rassicurare la popolazione perché sono innocui, non velenosi.

