CIVITAVECCHIA - Ottimo bilancio per i primi dieci giorni del progetto Sentinelle del Mare messo in campo da Confcommercio e Università di Bologna. In questi giorni il vicepresidente della Confcommercio Litorale nord Cristiano Avolio e la biologa Sofia Corsetti, insieme ai vari attori che collaborano al progetto tra istituzioni, associazioni e semplici cittadini, stanno coinvolgendo attivamente la comunità in diverse tappe di sensibilizzazione ambientale alla biodiversità.

Nei giorni scorsi al mercato cittadino, molte persone hanno mostrato interesse, ricevendo informazioni sul progetto e compilando le schede disponibili anche online. Il Freedom Beach ha visto una partecipazione entusiasta, soprattutto tra i bambini, e il team tornerà lì il 14 agosto. Anche la tappa allo stabilimento L’Altra Isola ha avuto un riscontro positivo, e l'iniziativa prosegue con nuovi eventi, tra cui immersioni organizzate con il Blue Shark Diving Center e una serata speciale da Dolce e Salato in collaborazione con la Pro Loco. L'inizio della prossima settimana vedrà l'appuntamento alla Lega Navale, proseguendo con incontri fino a Ferragosto. Il progetto sta raccogliendo consensi crescenti, dimostrando l'importanza di una sensibilizzazione diretta e partecipata per la salvaguardia del mare nell’ottica della Citizen science.

